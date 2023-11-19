حركة الجهاد الإسلامي تشيد بالجهود اليمنية المساندة لفلسطين وغزة

العالم - فلسطين

وقال البيان المنشور على قناة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بجهود الإسناد والدعم التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية للمقاومة الفلسطينية من خلال عملياتها الشجاعة التي تستهدف مصالح العدو الصهيوني”.

وأضاف البيان الصادر عن الحركة بذراعها العسكري وهو سرايا القدس إلى آخر عملية، وتابع البيان :”وكان آخرها إيقاف سفينة شحن متجهة للكيان الصهيونى واحتجاز من كانوا على متنها”.

واعتبر “أن هذا العمل البطولي يعكس إيمان الشعب اليمني وقيادته بواجب الإسناد العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني وواجبات الأمة لنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب المقاومة ووقف العدوان الوحشي الظالم الواقع على الشعب الفلسطيني المحاصر”.

موضحا “أن هذا العمل البطولي والشجاع هو ترجمة حقيقية للمواقف وعدم الاكتفاء بخطابات وتصريحات الشجب والإدانة التي لا يلقي العدو لها بالاً”.

واختتم البيان الصادر عنها بالقول :”تحية لليمن وشعبه العظيم وقيادته الشجاعة”.

وأعلن متحدث قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، تنفيذ قواتهم البحرية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، مؤكدا أنه تم اقتياد السفينة إلى الساحل اليمني.