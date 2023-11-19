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وزيرا خارجية إيران وروسيا يجريان محادثات هاتفية حول الحرب على غزة

وزيرا خارجية إيران وروسيا يجريان محادثات هاتفية حول الحرب على غزة
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن وزيري خارجية إيران وروسيا أجريا محادثات هاتفية بشأن اوضاع الحرب في غزة.

العالم - إيران

وأعلنت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق "تلغرام" بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، تركزت بشكل رئيسي على أوضاع منطقة صراع الكيان الصهيوني مع فلسطين.

وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا أيضا "المخاوف العامة بشأن استمرار النزاع المسلح في قطاع غزة وتم التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الضرورية للسكان المدنيين المتضررين".

كما أشار الوزيران إلى جدول الاتصالات المستقبلية والقضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

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