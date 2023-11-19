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بايدن: لا أستطيع التنبؤ بتوقيت إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" من غزة

بايدن: لا أستطيع التنبؤ بتوقيت إطلاق سراح المحتجزين
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في وضع غير قادر فيه على التنبؤ بموعد إخراج المحتجزين "الإسرائيليين" لدى حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

العالم-الامریکیتان

وقال بايدن: "ليس باستطاعتي أن أخبرك بهذا الأمر"، وذلك خلال محادثة قصيرة جرت من ساحة البيت الأبيض مع قاعدة "نورفولك" البحرية عندما طُلب منه تحديد جدول زمني للإفراج عن المزيد من الرهائن.

ويوم أمس، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن "إسرائيل" وفلسطين على وشك إبرام اتفاق بشأن وقف الأعمال القتالية لمدة 5 أيام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي وقت لاحق، نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، هذه المعلومات.

وفي السياق ذاته، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، يوم الأحد، إن المفاوضين من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزّة أصبحوا أقرب إلى الاتفاق "أكثر من أي وقت مضى".

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