غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

العالم-فلسطين

وقالت وكالة "وفا" إن الطائرات الصهيونية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الرسمية أيضا أن طائرات الاحتلال شنت أيضا غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.