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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، منهم أكثر من (5,500) طفل، و(3,500) امرأة. وأكد المكتب في بيان مساء الاحد أن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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