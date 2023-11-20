لحظة بلحظة.. استشهاد واصابة العشرات بغارات استهدفت خان يونس

العالم - فلسطين المحتلة

* فيديو.. جثامين الشهداء الذين ارتقوا في المجازر خلال الساعات الماضية، في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

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وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما أن عشرات المواطنين مازالو تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والاسعاف.

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا وداهمت حي كتف الواد، وحاصرت عمارة الفتياني السكنية، مع أنباء عن اقتحام شقة سكنية داخلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

* فيديو.. أطفال قتلهم جيش الاحتلال في مجازره المستمرة شمال غزة

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الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي بالرصاص الحي والقذائف المدفعية

وفجر اليوم الاثنين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

*فيديو.. دبابات الاحتلال تواصل التوغل لمحيط المستشفى الإندونيسي وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه

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وبحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل، وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستهدف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل متواصل مناطق مختلفة من شمال القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا في سوق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

فيما لم يتم التأكد من عدد الشهداء جراء الغارات الأخيرة التي تستهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع، بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والانترنت في تلك المنطقة.