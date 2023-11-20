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بالرصاص الحي وبقذائف المدفعية..

قوات الاحتلال تستهدف 'المستشفى الإندونيسي ' شمالي غزة

قوات الاحتلال تستهدف 'المستشفى الإندونيسي ' شمالي غزة
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

وبحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستهدف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل متواصل مناطق مختلفة من شمال القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا في سوق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

فيما لم يتم التأكد من عدد الشهداء جراء الغارات الأخيرة التي تستهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع، بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والانترنت في تلك المنطقة.

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