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تحذير للعراقيين.. الأرصاد تتوقع سيولاً في البلاد!

تحذير للعراقيين.. الأرصاد تتوقع سيولاً في البلاد!
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، مغادرة الحالة الجوية الممطرة البلاد وتركزها في المناطق الشمالية منها.

العالم - العراق

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري "ستغادر الحالة الممطرة البلاد ابتداء من مساء اليوم بينما تتركز الامطار في المناطق الشمالية وتكون رعدية على المرتفعات الجبلية".

وأضاف "سيكون هنالك انخفاض واضح بدرجات الحرارة لا يقل عن ٥ درجات مئوية فضلا عن احتمالية تكون موجات سيول في المناطق الشمالية والشمال شرقي للبلاد والمحاذية للجارة ايران".

ولفت الجابري الى ان "سرعة الرياح ستكون بين ٢٠ الى ٣٠ كم في الساعة وان أقصى درجات حرارة ستصلها المناطق الجنوبية في محافظة البصرة هي ٢٦ مْ، فيما ستتراوح في المناطق الوسطى بين ١٩ الى ٢٢ درجة مئوية".

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