في ظل استمرار العدوان.. البرد ينهش بأجساد أهالي غزة

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في غزة، إن أهالي غزة عندما نزحوا من بيوتهم لم يجلبوا معهم اغراض تحميمه من برد الشتاء القارس، لذا الان يواجهون البرد دون أي وسائل تدفئة أو ملابس تحميهم من هذا البرد.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول كميات شحيحة جدا من الوقود إلى قطاع غزة، وكذلك المساعدات التي دخلت إلى القطاع لا تسد حتى خمسة بالمئة من احتياجات أهالي غزة.

وأوضح أن محافظة غزة والشمال محاصرتنان بشكل كامل بحيث لم تدخل إليهما منذ 40 يوما ولا حبة دواء واحدة ولا ليتر وقود ولا حتى ليتر مياه.

وأشار مراسل العالم إلى إن الحتلال الإسرائيلي يستهدف كل انسان موجود في قطاع غزة بحيث لم يعد هناك أي شبر في الاقطاع بمنزلة مكان آمن، إضافة إلى استهدافه للصحفيين بشكل خاص.

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