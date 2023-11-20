شاهد: 1000 صاروخ وقذيفة تستهدف المواقع الاسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من حدود لبنان ان الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة باتت جبهة مشتعلة خلال الساعات الماضية.

وأشار الی ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بلدة عيتا الشعب في لبنان، فيما ردت المقاومة بدك ثكنة ابرانيت مرة ثالثة لليوم الثاني علی التوالي.

ونقل مراسل قناة العالم عن وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت ان اكثر من 1000 صاروخ وقذيفة مدفعية سقطت علی المواقع الاسرائيلية وهذا تطور نوعي في استهداف هذه المواقع.

وأكد مراسل العالم ان المقاومة استهدفت مواقع الاحتلال في رويسات العلم والمطلة والمرج وتلة هونين والعباد ويفتاح قدس والراهب وزرعيت وخلة وردة في عيتا الشعب.

وبيّن مراسل العالم ان الاحتلال ظن ان سوء الاحوال الجوية سوف يمنع المقاومة من الرد علی هجماته لكن ذلك لم يعيق رد المقاومة، حيث استهدفت أكثر من 13 موقعاً للاحتلال الاسرائيلي ومنها مواقع تم استهدافها مرتين في نفس اليوم.