تمرد في الجيش الأميركي.. فما القصة وما علاقة غزة؟

العالم - خاص بالعالم

بعد الإدانة العامة من قبل الشارع الأمريكي لدعم الإدارة الأميركية ومشاركتها في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء الاعتراض هذه المرة بحركة شبه تمرد من الضباط والجنود الأميركيين المتواجدين في قاعدة 'سودا' الأميركية في جزيرة كريت اليونانية، حيث كشفت المعلومات التي نشرها موقع 'نت اور وور' الأميركي، أن الجنود الذين يقدمون الدعم اللوجستي والاستخباراتي باتوا قلقين ومضطربين من مشاهد القتل والجرائم الإسرائيلية في القطاع ويخشون محاكمتهم كمجرمي حرب، باعتبارهم شركاء في الإبادة الجماعية.

وكشفت مجموعة من ضباط الجيش الأمريكي المتواجدين في قاعدة سودا، عن مشاركتهم في العدوان الإسرائيلي على غزة.



حسب المعلومات التي نقلها الضباط أنفسهم فقد كانت مهمتهم تقديم الدعم الاستخباري والاستطلاع ومراقبة المكالمات لمصلحة الاحتلال، ولكنهم أصيبوا بالصدمة بعد ما اكتشفوا حقيقة مزعجة وهي تجاهل الكيان الإسرائيلي الفاضح لحياة الفلسطينيين الأبرياء، وارتكابه مجازر ترقى الى مستوى جرائم حرب، وأدركوا أن الكيان يسعى لتحقيق أهدافه ولا يكترث إطلاقا لحياة الأبرياء والمدنيين، وقد تحولت غزة الى هيروشيما وناغازاكي.

الامر الذي أغضب هؤلاء الضباط خوفا من مشاركتهم غير المقصودة في جرائم الحرب، فقرروا كشف هذه الحقيقة للعالم لكن أغلب القنوات الأميركية رفضت التعاون معهم او تسليط الضوء على هذا الجانب الشرير من التعاون الأميركي الإسرائيلي كما وصفوه، رغم ذلك، سرب هؤلاء الضباط معلومات مؤكدة تكشف تورط ومشاركة قاعدة سودا بالعدوان على غزة عبر جمع المعلومات وتسليمها للجيش الإسرائيلي.



كما بدأت شرائح واسعة من اليونانيين تسجل اعتراضها على وجود الأميركيين في هذه القاعدة، وعلى تقديمهم المساعدة للكيان الغاصب في العدوان على غزة. لذا لجأت السلطات العسكرية الأمريكية الى تمويه موقع القاعدة لأسباب أمنية، واخفته على خرائط غوغل.

وتؤدي القاعدة وظائف مختلفة، أهمها جمع المعلومات وتسليمها إلى الجيش الإسرائيلي، والدعم البحري كمركز للقيادة والسيطرة للبحرية والقوات الجوية وحلف الناتو، وتدعم العمليات التي تقوم بها.