الإحتلال يرتكب مجزرة بحق المدنيين في المستشفى الإندونيسي بغزة

العالم – خاص بالعالم

ويوجد في المستشفى اكثر من 700 مصاب رغم ان طاقته الاستيعابية هي 140 سريرا فقط، بالاضافة الى انه يتواجد فيه اكثر من2000 نازح، ويعاني من نقص الوقود بشكل كبير وبالادوية، ما يؤثر على حياة المرضى خصوصا في ظل وجود اكثر من 100 مريض يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة داخله، واستهداف الاحتلال له يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمالي غزة.

وخلال ثلاثة ايام دخل المستشفى اكثر من ستمائة شخص بين جريح ونازح، وقناصة جيش الاحتلال انتشروا في محيط المستشفى الاندونيسي وقاموا باستهداف اي تحرك نحوه.



ونددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، بالعدوان الإسرائيلي على المستشفى وقالت إن الهجوم عليه انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية. ودعت وزيرة الخارجية الإندونيسية جميع الدول، وخصوصا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالكيان الإسرائيلي، لاستخدام كامل نفوذها وقدراتها لحث" إسرائيل"على وقف فظائعها بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.



وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ارتكب كيان الاحتلال مجزرة بحق المدنيين جراء قصفه لمدرسة تابع لوكالة الاونروا الاممية تؤوي نازحين. وقالت منظمة العفو الدولية انه لا مكان آمنا في غزة والضربات الإسرائيلية غير القانونية توضح الاستخفاف الصارخ بحياة الفلسطينيين.

واضافت انه يوجد أدلة جديدة على ارتكاب" إسرائيل"جرائم حرب في غزة ويجب التحقيق فيها. وحثت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات للتحقيق في جرائم الحرب بغزة.

من جانبها اكدت حركة حماس ان قصف الاحتلال الصهيوني النازي لمدرسة للأونروا جريمة بشعة واستخفاف بالأمم المتحدة، وطالبت بالتحرك لوقف استهداف المدنيين في المدارس المحمية بموجب القانون الدولي.



وفي رفح جنوبي القطاع، استشهد واصيب العشرات جراء مجزرة اسرائيلية استهدفت المدينة. حيث قصفت طائرات الإحتلال منزلين على رؤوس السكان، قرب مستشفى أبو يوسف النجار، وخلال الساعات الماضية كثف طيران الاحتلال من غاراته وجرائمه بحق المدنيين في القطاع.

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