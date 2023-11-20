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شاهد التفاعل السياسي والشعبي اليمني مع احتجاز السفينة الإسرائيلية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في صنعاء بأن خبر نجاح القوات المسلحة اليمنية باحتجاز السفينة الاسرائيلية، كان له أصداء واسعة على المستويين الشعبي والسياسي في اليمن، منوها بمباركة وتأييد كافة الاوساط الشعبية اليمنية والارتياح الواسع في الشارع اليمني.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المكونات السياسية اليمنية على اختلافها ومختلف انتماءاتها السياسية، وحتى تلك المناهضة والمعادية لحركه انصارالله، ايدت ايضا وباركت هذه العمليه موحدة موقفها في مسأله القضية الفلسطينية ومسانده فلسطين مطالبة بالمزيد من العمليات العسكرية ضد الاهداف الاسرائيلية والاستمرار بمثل هذا الموقف المساند المتضامن مع فلسطين.

وفي وقت سابق نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر".

وقالت المصادر إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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