شاهد التفاعل السياسي والشعبي اليمني مع احتجاز السفينة الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المكونات السياسية اليمنية على اختلافها ومختلف انتماءاتها السياسية، وحتى تلك المناهضة والمعادية لحركه انصارالله، ايدت ايضا وباركت هذه العمليه موحدة موقفها في مسأله القضية الفلسطينية ومسانده فلسطين مطالبة بالمزيد من العمليات العسكرية ضد الاهداف الاسرائيلية والاستمرار بمثل هذا الموقف المساند المتضامن مع فلسطين.

وفي وقت سابق نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر".

وقالت المصادر إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

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