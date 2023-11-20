أغنية استفزازية جديدة لإسرائيليين تحرض على القتل في غزة (فيديو)

العالم- فلسطين

وتتضمن كلمات الأغنية التي تحمل عنوان “نحن أبناء جيل النصر” العديد من الدعوات الصريحة للقتل والتدمير والإبادة الجماعية، ومن بينها “على شاطئ غزة يحل ليل الخريف.. والطائرات تقصف وتدمر.. هناك الجيش يتخطى الخطوط للقضاء على الصليب المعكوف”.

وتابعت الأغنية: “سنة أخرى.. لن يكون هناك شيء، وسنعود بأمان لبيوتنا، في غضون عام.. سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا”، مستطردة “الحب المقدس بالدم.. سوف يعود ليزدهر بيننا”، متابعة: “لن نصمت.. وسنري للعالم كيف سندمر أعداءنا اليوم”.

وتعكس أغنية الأطفال تلك توجه وسياسات دولة الاحتلال الاستفزازية، وما تزرعه في نفوس أطفالها تجاه الفلسطينيين.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” الأغنية، ولكن سرعان ما حذفت المقطع من حسابها على منصة “إكس”.

واشار أحد المواقع العبرية إلى أن البعض أعرب عن قلقهم من أن ذلك قد يساعد على “الدعاية لحركة حماس”، في حين بدأ آخرون يشعرون بالاشمئزاز من رسائل الفيديو العنيفة ودعوتها إلى الإبادة الجماعية.

وأضاف الموقع “ليس من الواضح سبب إزالة هيئة البث الإسرائيلية للفيديو، لكن من المحتمل أن يكون هناك شخص ما كان يشعر بالقلق من أن الفيديو قد يجعل القناة متواطئة في الإبادة الجماعية”.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، بحسب بيانات رسمية فلسطينية، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.