حزب الله يكثف عملياته على ثكنات الإحتلال في الحدود مع فلسطين

العالم – خاص بالعالم

وفي التفاصيل أعلن حزب الله استهداف مركز قيادة الفرقة91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية في توقيتين مختلفين بصواريخ بركان من العيار الثقيل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.



وعقب الهجوم على ثكنة برانيت ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جهات في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية علقت بأن نتنياهو مردوع من حزب الله، كما أكدت أن الهجوم كان عنيفا وألحق أضرارا ضخمة بالثكنة وعرضت مشاهد توثق الدمار الكبير فيها.

ثكنةَ ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانيةِ كانت هي الاخرى هدفا لمقاتلي حزب الله وحققوا فيها إصابات مؤكدة، كما استهدفوا مراكز تجمع ‏وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة وتجمات مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وتلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون ومحيط موقع الضهيرة بالصواريخ والقذائف المدفعية محققين فيها إصابات ‏مباشرة.

وفي السياق أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية أن صفارات الانذار دوت في مستوطنة برعام في الجليل الأعلى بعد أن استهدفت بوابل من الصواريخ من لبنان.

أجواء الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة شهدت أيضا تحليق أسراب الطائرات المسيرة الانقضاضية التي دكت معاقل جيش الاحتلال وأصابت أهدافها.



جيش الاحتلال من جانبه أطراف بلدة مارون الراس وأطراف منطقة اللبونة وعمق بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

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