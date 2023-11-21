شاهد.. مفاوضات تبادل الأسرى في مربعها الأخير

العالم – خاص بالعالم

تلك التطورات كانت مدار تفصيل مقتطب من الوسيط القطري بان الوساطة القطرية في مرحلتها النهائية وفي أقرب نقطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار،لكن لا يمكن وصف الاتفاق بالنهائي.



وبحسب حركة حماس، فإن بنود الصفقة تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة خمسة أيام، والذي سيتضمن أيضًا وقفًا كاملاً للطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة.وفيما يتعلق بالاسرى ، وافقت الحركة على إطلاق سراح 50 إسرائيلياً وأجنبياً من غير الجنود، الى مئة،على مراحل، مقابل إطلاق سلطات الاحتلال سراح 300 أسير من الأطفال والنساء.

إلى جانب ذلك، تطالب حماس بإدخال ثلاثمئة شاحنة مساعدات محملة بالأغذية والمعدات الطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة.



وفجر الثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنّ الحركة تقترب من التوصّل إلى اتّفاق على هدنة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، متابعاً أنّ الحركة سلّمت ردّها للمسؤولين في قطر والوسطاء.



وفي كواليس ملف الاسرى ،تقول مصادر فلسطينية متابعة ان الإسرائيليين حاولوا التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة، وقد خرقت حكومة الاحتلال التزاماتها مع الوسطاء مرات عديدة.



وتؤكد تلك التطورات ان نتنياهو الذي رفض في البداية التفاوض ،حتى القضاء على حماس،اخفق تحت ضربات وثبات المقاومة الفلسطينية في تحقيق اهدافه.

فحماس لم تهزم وقادتها من الصف الاول لا زالوا يديرون المعركة مع جيش الاحتلال ،الذي فشل ايضا في تحديد موقع الاسرى وتحجج بالمستشفيات وكانت المجازر المروعة نتيجة لفشله المريع.

وبالتالي اضطر تحت الضغط الميداني والسياسي الداخلي الى الدخول في مفاوضات غير مباشرة بوساطة قطرية ومصرية واميركية حفاظا على بعض من ماء وجهه الذي ينهار تباعا امام الاخفاقات الواسعة في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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