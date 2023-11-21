قلق صهيوني من العملية اليمنية بإحتجاز سفينة إسرائيلية

العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على سيطرة الجيش اليمني على السفينة الاسرائيلية في البحر الاحمر نصرة لغزة، حيث استحوذت على اهتمام اعلام العدو الذي صواب باتجاه كيفية التعاطي الصهيوني مع هذه العملية وتحويلها الى قضية عالمية.

واستعرض البرنامج ردود أفعال مواقع التواصل الاسرائيلي على هذا الموضوع المقلق في استيلاء اليمنيين عل السفينة الاسرائيلية وفي احد التعليقات الاسرائيليه قال فريدمان:" سبب نجاح الحوثيين في السيطره على السفينة هو استمرار الحكومه بالسكوت عن اليمنيين"، وقال ليان:" كل العالم ضدنا رسميا، ليس لدينا امن في "اسرائيل" ولا في اي مكان اخر الان"، وقالت نيحه:" الحوثيون ليسوا هادئين".

وحول تقدير واقع عملية الاستيلاء على سفينة اسرائيلية من قبل الجيش اليمني على الصهاينة، اكد فتح كليب المتابع للشعب الاسرائيلي من بيروت:" ان الخطوة اليمنية الهامة في الاستيلاء على سفينة اسرائيلية والتي تاتي في سياق دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني وان هذه العملية سيكون لها تداعيات على اكثر من مستوى بغض النظر عما تحمله بعد التعليقات، بان السفينة الاسرائيلية تحمل علم بهاماس.

ولفت كليب إلى أن اهم قضيتين في هذه النقطة بانها ستثير العالم كله وليس فقط العدو الصهيوني من خلال نقطتين النقطه الاولى، سيتم رفع قيمة التامينات على المنشآت ونتخيل عندما يتعلق الامر بالمنشآت النفطية القادمة من اوروبا، واما النقطه الثانية: في ظل ما يحدث في قطاع غزة وتداعيات هروب المستوطنين من منطقة غلاف غزة، ومن شمال فلسطين المحتلة نتيجة المقاومة التي يقوم بها حزب الله، وهروب المستوطنين الى الداخل، وهاتين المنطقتين تزودان الكيان الصهيوني بالمخزون الاساسي من المواد الزراعية مما سيضطر العدو الاسرائيلي الى الاستيراد من دول اوروبية ستضطر "اسرائيل" حتما الى المرور في منطقه البحر الاحمر هذه رسالة هامة من القوات المسلحة اليمنية سنعرف مدى اهميتها وتاثيرها خلال الايام القادمة".

كما تطرق البرنامج الى الصواريخ والمسيّرات اليمنيه التي تطلق بين الحين والاخر باتجاه ايلات المحتلة نصرة لغزة ارخت بثقلها على الواقع الاقتصادي للمدينة التي تراجع بشكل غير مسبوق.

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