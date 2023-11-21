طبيب مستشفى الأقصى يتحدث للعالم عن الواقع الخطير في غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى القصف الاسرائيلي في مستشفى الشفاء لاجزاء واسعة منه حيث يقوم الاحتلال بتدمير مباني المستشفى بعد ان أخلى منه المتواجدين بداخله كما ان هنالك قصف عنيف في محيط مستشفى الاندونيسي وفي منطقه كمال عدوان حيث تتمركز الدبابات الاسرائيلية بمحيط مشفى الكلى امام المستشفى الاندونيسي، تمهيدا لمحاصرة هذا المستشفى.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه في شمال قطاع غزة فقد هذه الليلة 80 شهيدا واكثر من 200 جريح اصاباتهم خطيرة جدا، ونوهت أن الكثير من الجرحى يرسلون مناشدات في انهم لا يجدون من يعالجهم خاصة الجرحى الذين يتواجدون في مدينة غزة التي لا يوجد فيها مستشفى يعمل سوى مشفى المعمداني وهو محاصر والوصول اليه شبه مستحيل من اماكن اخرى.

وأوضحت مراسلتنا بوصول مناشدة من منتصر الصواف ابن الكاتب مصطفى الصواف الذي فقد والده ووالدته وبقي حياً الا انه مصاب اللحظه وحتى اللحظة لا يجد من يقدم له العلاج ولا يعرف اين يذهب ويناشد اي طبيب موجود في غزة ليذهب له من أجل إعطائه الاسعافات الاولية.

وفي مقابله مع د. محمد الحاج مدير العلاقات العامة في مشفى شهداء الاقصى بغزة والذي فقد عدد كبير من عائلته صباح هذا اليوم قال:" سلسله من المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة يوميا، وهذه المجازر تتمركز في المناطق المكتظة بالسكان، حيث ان البيوت يوميا تهدم على كل ساكنيها ويوميا يتم فقد عائلة كاملة من السجل المدني.

وقال الحاج: بالامس تم استهداف منزل عمي عبد العظيم واليوم صباحا تم استهداف منزل الدكتور عبد اللطيف الحاج ووكيل وزاره الصحة المساعد في قطاع غزة، وفي الامس تم تشييع اكثر من عشرة شهداء في منزل ابو باسل وحتى الان تم استقبال اكثر من 15 شهيد المنزل الدكتور عبد اللطيف، ولكن المنزل يتواجد به عشرات من النازحين من الاقارب والانساب والجيران حيث يعتبر منزله مأوى لكل احبابه النازحين من مدينه غزه والشمال، وبعد الفجر تبين ان منزل الدكتور مستهدف حيث تم التواصل فاذا به واولاده واحفاده واقاربه جميعهم في مستشفى الاقصى وما زال اكثر من 30 شخص والعشرات موجودين تحت الانقاض لم يستطع انقاذهم.وتم استشهاد 17 على الأقل من عائلة الطبيب في المجزرة التي استهدفت منزله بمخيم النصيرات صباح اليوم.

حيث أن منزل الدكتور عبد اللطيف الحاج الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات، كان يؤوي 50 شخصا من عائلته والنازحين.

وكان الدكتور عبد اللطيف الحاج -وهو طبيب جراح- يعمل في مستشفى الشفاء في غزة. وفجر اليوم الثلاثاء استهدف الاحتلال منزله بقصف عنيف، وبه أسرته وعدد كبير من النازحين.

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كما استشهد العديد من الموطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء أمس، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

و استهدف الاحتلال منزلا لعائلة “سعود” داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحافية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحافية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال مصنع “فومكو” للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

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