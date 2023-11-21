شهداء بينهم صحفيان بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

هذا الاستهدف المباشر والمتعمد للصحفيين رأى فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إثبات بأنه لا حدود للإجرام الإسرائيلي الذي يهدف إلى إسكات الإعلام.

كذلك طالبت قناة العالم المنظمات الدولية القیام بواجباتها في الضغط علی الکیان الاسرائیلي واتخاذ کل مایلزم لردعه عن تکرار جرائمه المتعمدة بحق الصحفيين.

اما حزب الله فقد سارع للرد على هذه الجرائم باستهداف قوة من 'الجمع الحربي' التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء ‏وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى الى سقوط عناصرها ‏بين قتيل وجريح.

وبالتوازي مع القصف الهستيري الاسرائيلي للجنوب اللبناني كثفت المقاومة الاسلامية عملياتها العسكرية باتجاه ثكنات ومواقع الاحتلال واستهدفت بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة مستعمرة المطلة وموقع ‏حدب البستان ومستوطنة المنارة ومستوطنة 'افيفيم، وموقع الراهب وعدة مواقع اخرى على الحدود اللبنانية مع الاراضي المحتلة.

وعلى وقع استهدافات المقاومة، لم تهدأ صفارات الانذار في الجليل الأعلى وأصبع الجليل ، وتحدثت وسائل اعلام عبرية عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وطلب من المستوطنين في الجليل الالتزام بالملاجئ حتى اشعار اخر بالتوازي مع تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المستوطنات الشمالية في محاولة لمنع تسلل مسيرات.

ادخال حزب الله أسلحة نوعية على خط المواجهة مع الاحتلال أثار ضجة كبيرة في الصحف العبرية التي اشارت الى أنه بعد هجوم حزب الله العنيف على ثكنة برانيت بصاروخ بركان يوم أمس، يجب النظر إلى الجبهة الشمالية مع لبنان بنظرة أكثر قلقا من قبل.

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