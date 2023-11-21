شاهد السيناريوهات الاسرائيلية حول الهدنة المرتقبة وتبادل الأسرى

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى موضوع صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والمقاومة وبواساطة قطرية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وعلى ايام سيكون هنالك تنفيذ لهذه الهدنة مع العلم بان جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل، بانه حتى في اثناء الهدنة لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من المناطق التي وصلت اليها دبابات العدو وتوغلت فيه.

ولفت مراسلنا إلى أنه سوف لن يسمح لاهالي شمال قطاع غزة الذين نزحوا من الشمال الى المناطق الجنوبية العوده الى منطقه الشمال في قطاع غزة وهذا ما ذكره جيش الاحتلال الاسرائيلي، ولكن تصريحات على لسان بنيامين نتنياهو قال فيها بان هنالك "احراز تقدم بشان صفقه تبادل الاسرى"، ونأمل ان يكون هنالك اخبار سارة قريبا، وهذه التصريحات لاول مرة لبنيامين نتنياهو يتحدث فيها بهذا الوضوح بشان الصفقة المزمع الاعلان عنها في الساعات القادمة.

وكانت قد أكدت مصادر فلسطينية ووسيط قطري قرب التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الاسرى الاسرائيليين لدى حركة حماس مقابل افراج سلطات الاحتلال عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين.

المفاوضات التي شهدت مماطلات من قبل نتنياهو استطاعت المقاومة الفلسطينية من خلال مساراتها المعقدة من فرض شروطها وافشال مخططات حكومة الاحتلال التي راهنت على الوقت لضرب المقاومة.

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