ماهي الضغوط التي ترغم كيان الاحتلال على وقف عدوانه؟

العالم - بانوراما

ويبدو التصعيد الاسرايلي الوحشي كمحاولة يائسة ضمن سلة اهداف فاشلة قبل السير في اية خطوات سياسية لوقف العدوان.



وتتزايد الضغوط الداخلية والاقليمية والدولية على كيان الاحتلال الاسرائيلي وتتصاعد بموازاة جرائمه الوحشية بحق المدنيين في غزة، في وقت تبدو فيه الته الحربية وقد بدأت بالغرق شيئا فشيئا في رمال غزة، بينما يعاني وجيشه ومستوطناته وضعا حرجا وصعبا في جبهات الشمال مع لبنان.



فالعدوان الاسرائيلي على غزة فتح على الكيان عدة جبهات اخذة في التمحور والضغط عل تل ابيب لوقف عدوانها ومجازرها بحق المدنيين ..بينما تجد قوات الاحتلال نفسها امام سلة اهداف فاشلة ،بعيد عملية طوفان الاقصى التي هزت الكيان وادخلته في مرحلة حرجة من تاريخه المصطنع.



في السياسة كانت الرسالة اللافتة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مخاطبا فيها خمسين دولة ،التي طالب فيها أحرار العالم بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه في قطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف العدوان وكسر الحصار المفروض على القطاع.



في الوقت نفسه كانت العاصمة الصينية بكين على موعد مع لقاءات سياسية ضمت وفدا من وزراء خارجية السلطة الفلسطينية ودول عربية ومسلمة ، ضمن تحرك دولي فوري،يصلون بعده الى موسكو، لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، في ترجمة عملية لمخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض السبت الماضي،حيث دعت الرياض لوقف فوري لإطلاق النار، فيما دعت بكين الى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.