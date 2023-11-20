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شاهد/مسؤول فلسطيني يوبخ قناة 'العربية' على شاشتها!

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

وبخ السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، قناة "العربية"، بسبب صياغتها للأخبار المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم- فلسطين

زملط وخلال استضافته من قبل مذيعة العربية ميسون عزام للحديث عن المظاهرات في لندن، رفض صياغة القناة السعودية لما يجري.

وقال: "اسمحيلي أخت ميسون التعليق على تقريريكم (طرفي صراع)، وأن (المظاهرات كانت من الجانبين)، ما شهدناه غير مسبوق، خصوصا من الشعب البريطاني من نصرة للفلسطينيين ورفض للظلم والعدوان".

وأضاف: "مهم جدا عدم تبني مصطلحات مثل (طرفي الصراع)، لا يوجد طرفان، يوجد طرف واحد هو المحتل المعتدي الغازي المستعمر المحاصر، والشعب الذي يقبع تحت الاحتلال، فالمصطلح الأساسي هو عدوان حقيقي يرتقي إلى جرائم إبادة".

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