مسيرة لتلاميذ المدارس في اسلام اباد تضامنا مع أطفال غزة

العالم – خاص بالعالم

,حُرقةً على جرائم العدوان الصهيوأمريكي ضد براعم الطفولة الفواحة بعطر الزهور في فلسطين، أبى أطفال إسلام آباد إلا أن يقولوا كلمتهم في مسيرة تضامنية.

وقال محمد طفل باكستاني:"اتينا لنقول لاسرائيل ومن يدعمها ان دماء الاطفال ستقضي عليكم، والاطفال الذين لم يموتوا الان في غزة هم من سينهون الكيان الاسرائيلي، لان لا دولة في العالم تعيش على دماء الاطفال وتبقى في الوجود".

وقالت عليشة وقا طفلة باكستانية:"فلسطين ونحن شعب واحد، ولا يمكن ان نتركهم لوحدهم ضد العدو الاسرائيلي ونحن متأكدون ان شهداء فلسطين الأطفال هم طيور الجنة.

وقال احسان وهو طفل باكستاني:"نحن هنا لنقول لاطفال غزة وفلسطين انكم لستم لوحدكم ونحن سنقاتل اسرائيل معكم عندما نكبر".

وقالت مريم حنا وهي معلمة باكستانية:"الاطفال في باكستان يتعاطفون بشكل غير متوقع مع القضية الفلسطينية في هذا العدوان، وفي الحقيقة هم من جلبونا الى هنا للاعتصام ولسنا نحن من دعاهم، فاهتمامهم البالغ بالاطفال الشهداء بفلسطين لم نره من قبل، وهم دائما يسألونا في المدارس كيف يمكن ان يدعموا اطفال فلسطين فجلبناهم الى هنا لاطفاء غضبهم".

ولأن فلسطين هي القضية الإنسانية المركزية، تأكيدٌ على توريث دعم هذه القضية المحقة جيلاً بعد جيل...

وأكد حسن توفيق مدير مدرسة في اسلام آبادما تعيشه الامة الاسلامية اليوم هي مسؤولية تاريخية امام الله وامام هؤلاء الاطفال الذين يشكلون جيل المستقبل، هؤلاء لا زال يؤمنون بوجود صلاح الدين لتحرير الاقصى المتمثل بالمجاهدين المخلصين، هي مسؤوليتنا للتاريخ ان ندعم فلسطين ورسالتي لحكام التطبيع اتقوا غضب جيل المستقبل الذي لن يرحمكم ولن يرحم الكيان.

وقالت التلميذة: زليخة وهي طفلة باكستانية: كانوا يدرسونا عن فلسطين، لكن ما نراه اليوم هو افظع من كل ما قرآناه وتعلمناه، لذلك قررت ورفاقي ان اعرف اقراني واصدقائي اكثر عن القضية الفلسطينية لننصرها بكل ما اوتينا من وسائل، الى ان يجتمع المسلمون على تحرير فلسطين من النهر الى البحر.

هي المسيرة الاولى من نوعها لاطفال باكستان دعما لفلسطين منذ بدء العدوان، لكنها ليست الاخيرة، كي لا ينسى الاطفال جرائم الصهيونية ضدهم، وكي لا ينسوا أن الاحتلال يجب ان يندحر...

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