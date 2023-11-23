شهيد وجرحى فلسطينيين بمداهمات اسرائيلية لمخيم بلاطة شرق نابلس

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وهذه المشاهد لانسحاب جيش الاحتلال من المخيم بعد وقت قليل من الاستهداف. مخيم بلاطة شهد عملية مداهمة مكثفة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين واعتقالات فضلا عن أعمال تخريب واسعة.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس. وأكدت جمعية الهلال الأحمر تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات بمخيم بلاطة مشيرة الى إن قوات الإحتلال منعت اسعافهم . وفور انسحاب الاحتلال انطلق سكان المخيم بمسيرات ضد ممارسات الاحتلال ودعما لغزة.



والى قرية برقة شرق مدينة رام الله حيث استشهد شخص برصاص الاحتلال الاسرائيلي وأُصيب آخران جراء اطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه ثلاثة أشخاص كانوا يعملون بنقل زيت الزيتون دون أن يكون هناك أية مواجهات. واستقبل أهالي برقة جثمان شهيدهم بالهتافات .



وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الغارات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة رفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى مئتين وثمانية وعشرين شهيدا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.



وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت نحو تسعين شخصا على الأقل في الساعات الماضية ليرتفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3130 معتقلا .

هذا وكانت كتيبة 'العياش' في منطقة جنين اعلنت أنه ضمن معركة طوفان الاقصى تمكن مجاهدوها من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام واحد ردًا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه والضفه الغربيه وجرائمه بحق الأسرى واستمراره بإغلاق المسجد الأقصى.

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