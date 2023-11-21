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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه بلغ عدد الشهداء أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد كذلك (60) صحفياً”. واشار انه “فيما زاد عدد الإصابات عن (31,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء”.

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