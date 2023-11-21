القسام تقصف باحدى اكبر رشقات صواريخها على 'تل أبيب'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أظهرت مقاطع فيديو جموعا من الإسرائيليين وهم يهرولون نحو الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسقوط صواريخ وشظايا في تل أبيب وحولون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوّت في 129 موقعا بمنطقة تل أبيب الكبرى والساحل، وفي منطقة واسعة تمتد من أسدود جنوبا إلى هرتسليا شمالا مرورا بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وقد اطلقت كنائب القسام الصواريخ من جنوب قطاع غزة، أي أنها قطعت نحو 90 كيلومترا، فيما قالت (الكتائب) إن القصف جاء ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين.