الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما صافرات الاحتلال تدي بـ129 موقعا..

القسام تقصف باحدى اكبر رشقات صواريخها على 'تل أبيب'

القسام تقصف باحدى اكبر رشقات صواريخها على 'تل أبيب'
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دفعة من الصواريخ على مدينة تل أبيب وضواحيها مساء أمس الاثنين، وُصفت بأنها من أكبر الرشقات الصاروخية منذ بداية الحرب.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أظهرت مقاطع فيديو جموعا من الإسرائيليين وهم يهرولون نحو الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسقوط صواريخ وشظايا في تل أبيب وحولون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوّت في 129 موقعا بمنطقة تل أبيب الكبرى والساحل، وفي منطقة واسعة تمتد من أسدود جنوبا إلى هرتسليا شمالا مرورا بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وقد اطلقت كنائب القسام الصواريخ من جنوب قطاع غزة، أي أنها قطعت نحو 90 كيلومترا، فيما قالت (الكتائب) إن القصف جاء ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين.

روابط ذات صلة

حركة حماس: المقاومة تدير معركة"طوفان الأقصى"بجدارة واقتدار وتكتيك ميداني

بالفيديو.. تعرف علی ثالوث الحالمين بغزة بعد حماس

صواريخ 'حماس' تدك تل ابيب إيلات وحيفا ردا على المجازر

بالفيديو..مواجهات عنيفة في تل أبيب ..أكثر من 150 إصابة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف