الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

20 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

20 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد 20 مواطنا فلسطينيا  وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية، في جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مدنيا فلسطينيا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين الفرسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850 جريحا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

روابط ذات صلة

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات مجازر الإحتلال الإسرائيلي في غزة

فيديو خاص: مجزرة بحق بيت عيد في مخيم النصيرات

مراسلة العالم: دبابات الاحتلال تتقدم ببطء بغزة لكنها تتراجع لتحصي خسائرها

بعد قطاع المياه عنهم.. ماذا يفعل اهالي غزة للحصول عليها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف