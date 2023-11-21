شاهد.. مراسلة قناة العالم تبحث عن أقربائها بين الأجساد

العالم - مراسلون

وأکدت مراسلة العالم ان طيران الاحتلال استهدف ليلة أمس مخيم النصيرات ما أدی الی استشهاد 20 مواطن فلسطيني.

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وأوضحت مراسلة العالم انها تعيش تجربة مريرة جربها الکثير من أهالي غزة وهي البحث بين الاجساد التي تصل الی المستشفيات، للتأکد من أن أقرباءها من بين الشهداء ام لا.

وبيّنت ان القصف الاسرائيلي استهدف بيتاً لأبناء عم والدتها موضحة انها تبحث بين الشهداء لتخبر والدتها عن مصير اقربائها.

هذا ولمست مراسلة العالم في غزة قبل يومين تجربة اخری تمثلت في استشهاد والدة زوجها بعد ما استهدف الاحتلال منزلاً مجاوراً لهم، حيث أصابت شضايا الانفجار والدة زوجها.

ونزحت مراسلة العالم الی ديرالبلح بعد ما هدم الاحتلال الاسرائيلي منزلها في شمال غزة.