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رافضا ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات وحشية..

السوداني يؤكد موقف العراق الثابت في دعم قضية فلسطين

السوداني يؤكد موقف العراق الثابت في دعم قضية فلسطين
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال.

العالم - فلسطين المحتلة

وأشار السوداني خلال استقباله، سفير فلسطين أحمد الرويضي، إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.

وسلّم رئيس مجلس وزراء العراق، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة بلده وشعبه، بالوقوف مع حكومة فلسطين وشعبها، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.

بدوره، نقل السفير الرويضي خلال اللقاء رسالة من رئيس الوزراء محمد اشتية عبّر فيها عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينيين، للعراق على مواقفها الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية وفي تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وقدم الرويضي إحاطة حول الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء تواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وما تتعرض له القدس من اعتداءات على مقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وناقش الرويضي مع رئيس الوزراء تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية والحصار الاقتصادي بفعل رفض أي حلول سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

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