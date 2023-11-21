شاهد.. إجلاء الأطفال الخدج من مستشفی الشفاء بدون امهات

العالم - فلسطين

ستة واربعون يوماً مرت على محرقة غزة؛ الابادة الجماعية لسكان القطاع متواصلة مع شن الاحتلال مزيداً من الغارات والاحزمة النارية وارتكاب مجازر جديدة وقصف مستشفيات شمالي القطاع الذي بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.

الساعات الأربع والعشرون الماضية شهدت سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء في غارات اسرائيلية طالت مربعات سكنية ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال غزة وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك أحياء سكنية في خانيونس جنوباً ومناطق عديدة أخرى.

وفي وقت تشهد مدينة غزة وشمالها انقطاعاً شبه تام للاتصالات، تواصل قوات الاحتلال فرض حصاراً على المستشفى الإندونيسي في جباليا والذي يوجد به المئات من الطواقم الطبية والجرحى إضافةً إلى ما يقارب ألفي نازح وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق من بداخله وتكرار سيناريو ما حدث لمجمع الشفاء الطبي.

وبعد ساعات على تعرّضه لقصف إسرائيلي دام وسط انتشار عشرات الدبابات والمدرعات الاسرائيلية في محيط المستشفى وانتشار القناصة على اسطح المباني، اعلنت وزارة الصحة في غزة اجلاء مئتي مريض من المستشفى نحو جنوب القطاع بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة:"الاحتلال الاسرائيلي يضع الان المستشفی الاندونيسي في دائرة الموت، تم محاصرة هذا المستشفی بشکل کامل واطباق الخناق عليه ولن يتوفر خدمة صحة في داخل هذا المستشفی بعد أن افقده الاحتلال الاسرائيلي کافة الامدادات الطبية والمقومات الصحية وصولاً الی انقطاع التيار الکهربائي والوقود".

هذا ووصل الى مصر ثمانية وعشرون من الأطفال الخدّج، تمّ إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي عبر معبر رفح وذلك في عملية اجلاء ثانية بعدما اقتحم جنود الاحتلال المستشفى قبل ايام وأخلوها بالقوة.

وقالت والدة أحدی هؤلاء الاطفال:"عقب 10 أيام، خرجت طفلتي عن الاکسيجين وأصبحت فقط بحاجة الی تغذية کي تسمن ليصبح حالها کحال باقي الاطفال السالمين، لکن الحصار علی المستشفی تسبب في نفاذ حليب الاطفال وعادت طفلتي لمرحلة الصفر مرة اخری".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ احد عشر طفلاً في وضع حرج وجميعهم يعانون من التهابات خطيرة، في حين توفي طفلان السبت قبل تنفيذ عملية الإجلاء.

وكانت المنظمة التي شاركت في إجلاء الأطفال قالت إنّ أياً من ذوي الأطفال لم يكن برفقتهم خلال عملية الإجلاء الأولى لعدم تحديد مصيرهم.