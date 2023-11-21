شاهد: الجيش الاسرائيلي يستمر بقتل جنوده في غزة بالخطأ !

العالم - فلسطين

في عدة محاور في قطاع غزة لا تزال المواجهات والاشتباكات ضارية بين رجال المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الاسرائيلي التي لا تتوانى عن سحب آلياتها وجنودها عند احتدام المعارك وتنفيذ المقاومين المزيد من العمليات النوعية.

جيش الاحتلال وتحت خانة "سمح بالنشر" أعلن عن اسمي جنديين إضافيين في صفوفه قتلا بمعارك شمالي قطاع غزة، مشيراً إلى أنهما من عناصر اللواء جفعاتي، كما أعلن إصابة خمسة جنود آخرين بجروح خطرة خلال المعارك. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش بحسب ما يعلن إلى سبعين منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة وإلى أكثر من ثلاثمئة وتسعين قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت أنّ مجاهديها استهدفوا سبع آليات عسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي خلال اشتباكات في محاور التقدم شمالي القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا، مشيرة الى استهدافها تحشدات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس إيقاع ستة جنود بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"آر بي جي" في محور التقدم غرب بيت لاهيا وفي محور الزيتون.

وفيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل نظام الدفاع الجوي مقلاع داوود للتصدي لصواريخ أطلقت من غزة على تل ابيب، قصفت كتائب القسام المدينة والمستوطنات المحاذية للقطاع وقاعدة رعيم العسكرية برشقات صاروخية مكثفة.

كتائب القسام أكدت تمكنها من استهداف أكثر من ستين آليةً عسكريةً اسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، منها عشر ناقلات جند، وإيقاعها أعداداً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح فضلاً عن سماعها صراخ الجنود واستغاثاتهم. وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبوعبيدة أنّ الاحتلال يقوم بقصف آلياته المعطوبة من الجو لمحو آثار خيبته حين يعجز عن سحبها فضلاً عن قصف قوات له على الأرض ظناً منهم أنهم قد أسروا.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية بدورها أكدت تلك المعلومات، وتحدثت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بنيران زملائهم خلال المعارك في القطاع، ونقلت تأكيد الجيش أنّ معظم تلك الحالات حدثت خلال قتال مشترك بين القوات المدرعة والمشاة، وقرر جيش الاحتلال أن تشير كل قوة تدخل مبنى إلى موقعها بداخله، وأن تأخذ الدبابات المزيد من الحذر عند إطلاق النار على المباني. وبحسب المراسل العسكري للصحيفة فإنّ هناك أكثر من عشرة آلاف جندي اسرائيلي في قطاع غزة يقاتلون الفلسطينيين وسط المدينة وفي حي الزيتون وجباليا.