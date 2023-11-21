شاهد.. 3700 تظاهرة في أنحاء العالم تضامناً مع غزة

العالم - مراسلون

انحازت الرسمية الغربية للكيان الصهيوني وصدقت روايته الكاذبة، حكومات غربية سخرت امكانياتها العسكرية والمالية وماكنتها الاعلامية لترويج رواية الاحتلال ودعم حربه على غزة، لكن الرواية الكاذبة لم تفلح في اقناع الشعوب بما فيها الشعوب الغربية. موجة من التضامن مع فلسطين تجتاح أميركا والغرب والعالم، من جاكرتا الى نيويورك مئات الآلاف يخرجون في الشوارع ينادون بوقف الحرب ويرفضون دعم بلادهم وانحيازها للكيان.

موجة التضامن تتسع وتجتاج العالم وهي موجة لم يشهد لها العالم مثيلاً رغم كثير الاجراءات الأمنية وأساليب القمع.

وشهد العالم نحو 3700 تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وتوزعت التظاهرات على 600 في الولايات المتحدة الأميركية، و170 في ألمانيا، و1400 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفق بيانات صحفية غربية فإن ذلك يعتبر أكبر عدد من المظاهرات التي سجلت على مستوى العالم والتي خرجت كرد فعل على جرائم الابادة التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

وبتفصيل لأكثر التظاهرات مشاركة على المستوى الغربي تصدرت مدن لندن وبرلين وباريس وواشنطن ونيويورك المشهد في الأيام الأخيرة.

في برلين واجهت السلطات التظاهرات باعتقال مئات المتظاهرين خلال احتجاجات متعددة منذ بداية الحرب، حيث اشتبك المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة، ووسط باريس، سار الآلاف رغم اجراءات القمع والمنع للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا دائرة العنف" و"حالة الصمت تعني التواطئ".

فيما شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووفق إحصائيات أمريكية فإن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في واشنطن كانت من بين أكبر المسيرات على الإطلاق في السنوات الأخيرة.

أما في بريطانيا فقد شهدت العاصمة البريطانية تظاهرات هي الأكبر في تاريخ المملكة شارك بها مئات الآلاف من المتضامنين في شوارع لندن في أيام السبت منذ بداية الحرب على غزة، ولضمان مشاركة أوسع نظم المتضامنون 100 فعالية أصغر حجما في مدن وبلدات مختلفة بدلا من مسيرة وطنية واحدة يوم السبت فيما أبقوا على دعوة المشاركة في المسيرة الوطنية االكبرى في الـ25 نوفمبر والتي يتوقع أن تشهد مشاركة مئات آلاف المتضامنين.

مشهد التضامن مع فلسطين والتظاهرات المطالبة بتجريم الاحتلال كان حاضراً في مختلف العواصم الأوروبية في النرويج واسبانيا وهولندا، بالإضافة الى آسيا في كوريا واليابان وفي افريقيا والعالم الاسلامي الذي شهد تظاهرات مليوينة وهي تظاهرات تسببت في ضعوط هائلة على الحكومات الغربية التي تتهمها الشعوب المشاركة صراحة في جرائم الابادة بحق غزة.