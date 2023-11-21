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3600 من النخب الإيرانية تستنكر اللامبالاة حيال جرائم كيان الاحتلال

3600 من النخب الإيرانية تستنكر اللامبالاة حيال جرائم كيان الاحتلال
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدان 3600 من أساتيذ الجامعات والنخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مواقف اللامبالاة عند قادة بعض الدول الإسلامية حيال جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

العالمإيران

وأعلنت مؤسسة النخب الوطنية الإيرانية عن بيان أصدره 3600 من أساتيذ الجامعات والنخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث استنكروا مواقف اللامبالاة عند قادة بعض الدول الإسلامية حيال جرائم الكيان الصهيوني، كما عبروا عن تضامنهم مع النخب في فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي دعت إليها مؤسسة النخب الوطنية الإيرانية، خلال الشهر الجاري، لجمع تواقيع النخب في الجمهورية الإسلامية على بيان الاستنكار الذي أصدرته بشأن المواقف المتخاذلة واللامبالاة من جانب القادة في بعض الدول الإسلامية قبال جرائم الاحتلال الصهيوني.

وبنهاية الفترة الزمنية المحددة لهذه الحملة، أعلنت المؤسسة بأنها حصلت على 4 آلاف توقيع، منها 36000 توقيع يعود إلى النخب وأساتذة الجامعات في البلاد.

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