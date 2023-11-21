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هذه المرة 'مسجد'..

يبحث الإحتلال كل يوم عن ذريعة لإبادة أكثر في غزة

يبحث الإحتلال كل يوم عن ذريعة لإبادة أكثر في غزة
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

في مواصلة الأكاذيب والمزاعم الفارغة لجيش الاحتلال الاسرائيلي وذرائعه لتدمير وإبادة أكثر في قطاع غزة، أعلن أنه عثر على منشأة لتخزين الأسلحة و"مختبر لصواريخ حماس" في قبو مسجد في قطاع غزة.

العالم - الإحتلال

ونشر جيش الإحتلال مقطع فيديو يدعي بأنها صواريخ وقذائف هاون ومكوناتها وفتحة النفق للمقاومين الفلسطينيين في الطابق السفلي من المبنى في مدينة غزة.

وتتهم الصهاينة مرارا، حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع باستخدام منشآت مدنية،مصنعا للأسلحة.

ويبرّر الاحتلال الاستهداف المكثف للمستشفيات وخصوصا مستشفى الشفاء بوجود "بنية عسكرية وأنفاق لحركة حماس تحتها"، واقتحم مستشفى الرنتيسي للأطفال مبررا ذلك بمزاعم عن وجود قبو تحت المستشفى، ليقدم في الأخير رواية متضاربة تقول إن القبو يبعد 200 متر عن المستشفى!

ويعتبر هذا الإجراء القسري جزءا من مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، بينما هم مفضلون الموت على أرضهم وفي منازلهم.

وذلك ما يعني فشل مخطط التهجير أمام شعب متمسك بوطنه ومتجذر بأرضه.

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