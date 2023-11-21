وزير الطرق الإيراني: الإمارات الوجهة الثالثة لتصدير البضائع الإيرانية

العالم – إيران

وقال بذرباش بصفته رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات، خلال لقائه سفير هذه الدولة في طهران سيف محمد الزعابي: إن البلدين بما لديهما من قواسم مشتركة ثقافية ودينية ووجودهما في منطقة مهمة وحيوية للغاية، يمكن أن يلعبا دورا مهما في المعادلات الإقليمية.

وأضاف: تولي الحكومة الثالثة عشرة في إطار تطوير العلاقات مع جيرانها،اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع حكومة ودولة الإمارات، وترى أن التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى ضمان المصالح الوطنية والمتبادلة، يمكن أن يترك تاثيرا إيجابيا كبيرا على استقرار وأمن دول المنطقة، ويضمن تحقيق التنمية وزيادة الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وقال بذرباش مخاطبا سفير دولة الإمارات: إن تبادل العديد من الوفود السياسية والاقتصادية بين إيران والامارات، والتخطيط لاجتماع كبار المسؤولين في البلدين في الأشهر المقبلة، يظهر النهج الإيجابي والبناء لقادة البلدين لتطوير العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما.

وتابع: إن إجمالي التجارة بين إيران والامارات في العام الماضي بلغ 34 مليار دولار، ونأمل أن يشكل ذلك أساسا لتعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات.

وأدان بذرباش في جانب آخر من تصريحاته خلال هذا اللقاء، جرائم الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني الأبرياء، قائلا: إن إيران تطالب على أساس مبادئها السياسية بالوقف الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ووقف فوري لإطلاق النار، وتوفير إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وهنأ وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني اليوم الوطني لدولة الإمارات، متمنيا السلام والرخاء والسعادة لجميع شعوب العالم، وخاصة شعب الإمارات العربية المتحدة.