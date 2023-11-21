شاهد.. 'هل تدعم إيران عمليات صنعاء ضد الاحتلال'؟!

العالم- اليمن

وقال البخيتي في مداخلة تلفزيونيه عبر قناة "العربي" بأن الصاق العمليات التي تشنها صنعاء على "إسرائيل" بإيران بإنها "تبسيط للأمور وحرفها عن مسارها الصحيح"، فيما أشار بأن انصار الله تتحرك استجابة لما تمليه عليها عقيدتها الإسلامية وواجبها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

واستشهد البخيتي بآيات من القران الكريم ردا على هذا السؤال.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد البخيتي على هذا السؤال حيث علق احدهم: لما بدك تستضيف يمني وقبل ما تسألوا لازم تكون حافظ القرآن الكريم وبليغ وفصيح باللغة العربية وحافظلك شي عشرة الاف بيت شعر وإلا رح يفرمك عالهوا سأله سؤال ملغوم حقير ففجر فيه كل الايات التي تدينه فبهت الذي كفر.