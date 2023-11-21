فيديو خاص: صواريخ باتريوت تنفجر في سماء الحدود اللبنانية

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان الثلاثاء: هذا اليوم كان يوم مواجهة بين عين وصوت الحقيقة مع باطل الالة العسكرية الاسرائيلية التي ارتكبت مرة ثانية جريمة بحق الطواقم الاعلامية، معتبرا انه كان هناك صوت واضح اراد الاحتلال ان يسكته لكن الحقيقة لا يمكن ان يسكتها احد طالما تكشف ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف مراسلنا: هناك الان قصفا جديدا في المنطقة، وقبل قليل انفجرت 4 صواريخ باتريوت في السماء، مشيرا الى ان المسرح الجنوبي كان اليوم دمويا بكل ما للكلمة من معنى، من مجازر بحق الاعلاميين الى مجازر بحق المدنيين.

واوضح: بدءأ من استشهاد الزميلين فرح عمر و ربيع معماري (مراسلة ومصور قناة الميادين) الى استشهاد الحاجة المسنة رقية سرحان في بلدة كفركلا التي قضت في داخل منزلها، الى الجريمة الاخيرة التي ارتكبت بحق عدد من الفلسطينيين.

واكد مراسلنا ان القصف مستمر على بلدة ميس الجبل بعد تعرض مستعمرة المنارة الى قصف بصاروخ موجه ما ادى خسائر كبيرة، فيما اظهرت المشاهد اثناء حديث الزميل المراسل صواريخ الباتريوت التي تنطلق من منظوماتها وتنفجر في الجو.

واعتبر ان ذلك ربما يكون ناجما عن حدث امني، وطوال اليوم كانت هناك العديد من المناطق اللبنانية تتعرض لقصف اسرائيلي عشوائي، بدء من الخيام حتى كفركلا وتل نحاس وحولا وغيرها.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يكون انطلاق هذه الصواريخ بسبب استهداف المقاومة لمواقع العدو في المطلة ومارغليوت ومستعمرة كفار جلعادي.