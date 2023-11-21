خاص: نائب لبناني يكشف عن اسباب استهداف مراسلة الميادين

العالم - لبنان

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني ايهاب حمادة لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: في هذه الحرب كان صوت الاعلام المقاوم عاليا مؤثرا وفاعلا ومغيرا، ولذلك فان ضمن خطة العمل الاسرائيلية هذا القتل والهمجية والبربرية، في تجاوز لكل الاعراف والقوانين والمعايير الانسانية والقانونية على كافة المستويات.

واضاف حمادة: هذا كان رسالة الاسرائيلي التي تعبر عن وجهه الحقيقي الذي ساهم الاعلام في كشفه، ما اوصل هذا الوجه بلا اقنعة الى الرأي العام العالمي وشكل صفعة حقيقية للاسرائيلي ليس في هذه اللحظة فحسب وانما ايضا على مستوى مستقبله.

واشار الى ان العدو الذي اقتات على ان يقدم نفسه ضحية للهولوكوست تاريخيا ولبس قناع الضحية ليمارس كل انواع القتل وهو مقنع ومحمي بانه ضحية ارهاب دولة، لكن جاءت اللحظة لينكشف امام العالم من خلال الصورة والصوت الاعلامي الحاضر والثابت بانه هو القاتل والعدو للانسان، كل انسان، اينما كان، ما يؤدي الى ان تلفظه البشرية كلها وليس فقط في محيطه العربي والاسلامي وانما على مستوى الشعوب على اختلافها.

واوضح حمادة: نشهد بكل واقعية والايام ستثبت، سقوطا مدويا لهذا الكيان الذي يتصرف كالمجنون غير الواعي المتخبط الذي لم يستطع ان يستوعب ما سجلته المقاومة من اهداف في كيانه فهزت اركانه، لذلك يقوم دون اي وازع او رقابة بممارسة طبيعته الاجرامية الحقيقية في القتل والاجرام.

واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني ايهاب حمادة لقناة ان الاعلام كان مؤثرا فاعلا وهذا يختلف عن كل مراحل الصراع مع العدو الذي كان مسيطرا على الاعلام العالمي، وكابحا لاي صوت كان ينطلق من اي كان اعلامي، ولكن وصل اجرامه الى حد لم يعد احد باستطاعته ان يقدم صورة مخالفة لصورته الحقيقية.