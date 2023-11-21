تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني

العالم - باختصار

غوتيريش وصفها بأكبر كارثة انسانية بالتاريخ المعاصر.



وقال ايضا.. العالم يشهد قتل المدنيين بغزة على نطاق غير مسبوق.



منظمة العفو الدولية قالت.. الجيش الصهيوني يرتكب جرائم بحق الانسانية بغزة.



منظمة مراقبة حقوق الانسان.. ما يحدث بغزة جرائم حرب رهيبة وابادة جماعية.



مجلس حقوق الانسان.. العقاب الجماعي الاسرائيلي بغزة جريمه حرب بامتياز.



مع مواصلة الكيان لجرائمه تفجر تظاهرات حاشدة في العديد من بلدان العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.



في الاردن تفجر غضب شعبي ومظاهرات حاشدة تطالب بقطع العلاقات مع الكيان.



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