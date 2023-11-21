قوات الاحتلال الأميركي غربي العراق تتعرض لهجوم

العالم - الأميركيتان

وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية ردا على "الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيانها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة دون طيار، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

وأعلنت الدفاع الأمريكية، الخميس الماضي، أن 58 هجوما استهدفت القوات الأمريكية من قبل من وصفهم بـ"وكلاء إيران في العراق وسوريا" منذ 17 أكتوبر الماضي، موضحة أن 27 هجوما وقع في العراق، بينما وقع 31 هجوما في سوريا.

وذكر البنتاغون في وقت سابق أن نحو 60 جنديا أمريكيا أصيبوا جراء تلك الهجمات.