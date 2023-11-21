فيديو: لماذا قدمت مذيعة العالم التعازي لمراسل القناة في القطاع؟

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: الاستهداف والقتل والتدمير متواصل على الشوارع والبنى التحتية ومنازل المواطنين في القطاع، واخره كان لمنازل عدد من العوائل في مخيمي البريج والنصيرات، ما اسفر عن مجازرة فيما يعرف بـ "مخيم اثنين".

واوضح: هناك العشرات من الشهداء والجرحى دون ان تكون بعد احصائية رسمية، بسبب قلة امكانيات طواقم الدفاع المدني، ونفاد الوقود واستهدافها من قبل الاحتلال.

واضاف مراسلنا انه اليوم فوجي بخبر استشهاد ابن عمته وابن خاله في منطقة حي الشجاعية برصاص الاحتلال الذي اطلقته طائراته المتطورة، في ظل الحصار الذي يمنع من التواصل مع اهالي الشهداء.

واكد ان مناطق توغل الاحتلال في القطاع لاتزال تشهد معارك شرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة، معتبرا انه رغم ما يملكه الاحتلال من امكانيات متطورة واسلحة حديثة، مازال مقاتلو المقاومة يتصدون له في شمال قطاع غزة.

وتابع مراسل قناة العالم: نفذت سرايا القدس وكتائب القسام عملية تمكنت خلالها من اعطاب عدد كبير من آلياته ودباباته وقتل وجرح من فيها من جنود الاحتلال.