اللواء سلامي: أميركا لا تسمح للصهاينة بوقف إطلاق النار

العالم – إيران

وخلال خطاب أمام اجتماع تعبئة الأساتذة الجامعيين في طهران الذي عقد اليوم الثلاثاء أشار قائد العام لحرس الثورة الإسلامية إلى أحداث غزة وجرائم الصهاينة، قائلا إن عملية طوفان الأقصى دمرت كل ما كان لدى أميركا والغرب والصهاينة، مؤكدا أن ما فعلته أميركا باستخدام الحرب الناعمة ووسائل الإعلام لفرض قيمها الزائفة على العالم انهار بعد طوفان الأقصى.

وتابع: الهوية والطبيعة الحقيقية لأميركا والغرب والصهاينة انكشفت للعالم أجمع في أحداث ما بعد طوفان الأقصى، الصهاينة ينتظرون وقف إطلاق النار لأنهم في أزمة لكن الأميركان لا يسمحون بذلك، والالتهاب والقلق لدى الصهاينة أشد فتكا مما ترونه في غزة، وأهل غزة في سلام ولا يخافون من أي شيء.

وقال اللواء حسين سلامي: إن أميركا والغرب والأعداء كانوا يظنون أن إيران ستصيب بخلل في التوازن دون التعافي، لكن هذا العام شهد الجميع كيف عاد التوازن وإلى مدى تتمتع الجمهورية الإسلامية بالقوة.

وأكد قائد العام لحرس الثورة الإسلامية: مهما يحاولون لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية، فإن محاولاتهم تبوء بالفشل وإن النظام يستعيد توازنها بسرعة وهذا جزء لايتجزأ لهذا النظام.

وقال اللواء سلامي: اليوم إيران هي النقطة المركزية للتطورات السياسية في المنطقة، والأنظار كلها متجهة إليها ليروا كيف تدير هذه اللعبة، وهذا هو العنصر الأساسي لقوتنا.

وتابع: إن الوصول إلى القوة يتحقق عبر العلم، وإن الحكمة والعلم هما العنصران الأساسيان لتقدمنا، ولن تحظى أي دولة بالاحترام الذي تستحقه حتى تصبح مهدا للفكر والعلم.