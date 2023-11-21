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إيران في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث المؤشرات الصحية

إيران في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث المؤشرات الصحية
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهرام عین اللهي إلى إدراج منظمة الصحة العالمية إيران في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث المؤشرات الصحية.

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وقال الوزير الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني الأول للمرجعية العلمية برعاية وزارة العلوم والبحوث والتقنية: إن مايبعث على السرور هو أن إيران حصلت على الكثير من مراحل التقدم العلمي في المنطقة في مجال سلامة المواطنين، حيث أن هذا النجاح انما تم بفضل العلم والسلامة أي تعاون وزارة العلوم ووزارة الصحة.

وأضاف قائلا: إن افتتاح رئيس الجمهورية لمستشفى مدينة شهريار مؤخرا، يعتبر نموذجا من التطور العلمي الذي حققتة إيران، إذ أن هذا المستشفى يضم 40% من المعدات والأجهزة المتطورة التي صنعتها الشركات المعرفية الداخلية، ويعتبر بعضها أفضل من نظيرها الأجنبي.

وأشار إلى طرح قائد الثورة الإسلامية لأول مرة موضوع المرجعية العلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العالم عام 2005، مؤكدا أن هذا الموضوع أعلنة سماحته قبل 18 عاما حيث تعكف الوزارة على تحقيقه.

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