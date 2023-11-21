الهجوم على قاعدة 'عين الأسد' الأميركية بهذا السلاح لأول مرة!

العالم- العراق

وتم استهداف قاعدة عين الأسد لأول مرة بصاروخ باليستي بحسب مصدر امني في المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال المصدر ان "قاعدة عين الأسد تعرضت لصاروخ باليستي يحمل مواد شديدة الانفجار".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أصدرت بيانا أكدت فيه أن استهدافها لقاعدة الاحتلال الأميركي غربي البلاد جاءت رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة.

وشنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات صاروخية وبالمسيرات خلال الأسابيع الأخيرة على القواعد الأميركية في سوريا والعراق.

وكانت المقاومة العراقية قد اكدت في وقت سابق أن هذه الهجمات تأتي للتعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني وبسبب ضلوع أميركا في المجازر والجرائم ضد أهالي غزة.