حماس: توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام

العالم - فلسطین

وقالت الحركة في بيان "يتم بموجب الاتفاق إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوب".

وأضاف البيان "الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل إطلاق 150 سيدة وطفلا فلسطينيا، وبموجبه يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، وافقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح حوالي 50 اسير إسرائيلي في غزة، ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.

وأصدر مكتب رئيس وزراء الإحتلال بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة في بالموافقة على أول "صفقة لإطلاق سراح المحتجزين" في غزة.