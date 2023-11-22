الصين تختبر قطارا مغناطيسيا سيصل سرعته ألف كيلومتر!

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وخلال اختبارات الأداء هذه، وصل أحدث قطار فائق السرعة في الصين إلى سرعة مذهلة بلغت 281 ميلاً في الساعة، وحاليًا، أعلى سرعة مسجلة هي 357 ميلاً في الساعة، والتي حطمها القطار الفرنسي V150 في عام 2007.

وعلى الرغم من أن شركة السكك الحديدية الصينية لم تحطم هذا الرقم القياسي بعد، إلا أن اختبارات الأداء الأولية الخاصة بها أثبتت أنها تسير على الطريق الصحيح لتطوير أسرع قطار حتى الآن، وبمجرد الانتهاء من المشروع، يأمل المهندسون أن تصل سرعة القطار إلى 621 ميلاً في الساعة، بحسب موقع thesun البريطانى.

وفي حالة نجاحها، فإن هذا من شأنه أن يجعل القطارات أسرع بكثير من الرحلات الجوية التجارية، التي تميل إلى السفر بسرعة متوسطة تبلغ 550 ميلاً في الساعة "885 كيلومتر/ الساعة"، وبالفعل، فإن تشغيلهم التجريبي، الذي وصل إلى 281 ميلاً في الساعة، أسرع من رحلة جوية بين بكين وشانغهاي.

وعادة ما تسافر الرحلات الداخلية التي تغطي المسافة بسرعة 248 ميلاً في الساعة، ووفقًا لشركة السكك الحديدية الصينية، فإن هدفهم هو تسريع تطوير القطارات الأسرع والأكثر ذكاءً والأكثر صداقة للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وتستخدم هذه القطارات الأخيرة من السكك الحديدية الصينية الرفع المغناطيسي، وبالتالي القضاء على الاحتكاك، للتكبير، وتطفو بشكل فعال على الهواء الرقيق، ويستخدم التحليق المغناطيسي، والمعروف أيضًا باسم ماجليف، مغناطيسًا فائق التوصيل في أنبوب منخفض الفراغ لتقوية المجال المغناطيسي.

المغناطيس الموجود في القطار قادر على التفاعل مع المعدن الموجود على جانبي الأنبوب لرفع القطار ودفعه للأمام، ويوجد بالفعل قطار ماجليف واحد قيد التشغيل في الصين، والذي يربط مطار شنغهاي بوسط المدينة - مما يجعل الرحلة التي يبلغ طولها 19 ميلًا ممكنة في حوالي سبع دقائق.

وبعد هذا النجاح الكبير، تخطط شركة السكك الحديدية الصينية لتوسيع هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد، لربط المناطق الحضرية والريفية، ويأتي ذلك في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، ويتوقعون أن تعمل هذه القطارات على تقليل انبعاثات تلوث الهواء، مع تقليل أوقات السفر وتكاليفه في نفس الوقت.