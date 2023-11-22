غزة وتصعيد عمليات المقاومة على كل الجبهات

العالم - مع الحدث

هل يلتزم الكيان بتنفيذ الهدنة التي أعلن عنها بعد تسليم حماس ردها بموضوع الأسرى لقطر والوسطاء؟

ماذا عن اتساع الحرب التي تفرض نفسها نتيجة عدم توقف العدوان حتى الان؟

ما أهمية تصعيد المقاومة لعمليات في جنوب لبنان ردا على القصف الإسرائيلي العشوائي والذي طال صحفيين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من رئيس التيار العربي شاكر برجاوي المختص بالشأن الإسرائيلي سامر عنبتاوي.

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