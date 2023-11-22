حکومة نتنياهو تستمر بسرد الوعود الوهمية

العالم - انقلاب الصورة

وفي سرد لبطولات وهمية وخطاب استعراضي قال بنيامين نتنياهو:"لايوجد مكان في غزة لن نصل اليه، لايوجد مخبأ أو ملجأ أو مأوی لحماس. سنصل وسنقضي علی حماس وسنعيد الرهائن، هذان هدفان مقدسان، سنقضي علی حماس بلا هوادة ونحقق الانتصار".

وزعم المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هغاري "اننا سنستمر في قتل مخربي حماس ضبطنا العديد من الاسلحة ووجهنا ضربة قوية للمنظومة البحرية والجوية لحماس والتي اعدت لضربات اسرائيلية. حماس فقدت السيطرة علی الشمال".

وتأتي هذه المزاعم حول فقدان السيطرة علی شمال قطاع غزة، فيما لاتزال المقاومة تنشر فيديوهات موثقة لقتل جنود الاحتلال وتفجير دباباتهم والياتهم العسكرية.

وتجلی ذلك بعدما فعلت المقاومة استراتيجية تفخيخ الانفاق الوهمية والذي تسبب بقتل جنود الصهاينة خلال بحثهم عن انفاق المقاومة في غزة.

وجاء مقتل الجنود الصهاينة علی عتبة انفاق المقاومة بعد أيام من اعلان وزير الامن الاسرائيلي يوآف غالانت ان "اسرائيل" تملك سلاحاً خاصاً للتعامل مع الانفاق دون تعريض جنودها للخطر.

هذا وقد اعلن ديفيد اورون باروخ وهو مسؤول في مقبرة جبل هرتزل انه يدفن كل ساعة أحد الجنود الاسرائيليين الذين قتلوا في غزة، موضحاً انه دفن 50 شخصاً منهم خلال 48 فقط.

وبعدما دب الخوف في نفوس الجنود الصهاينة، استعان كيان الاحتلال بالجنرال عزرا ياشين لرفع معنويات جنودها، فقام باخبارهم بما حدث في الحروب السابقة لمنعهم من الهروب من الخدمة، لكن الطريف ان هذا الجنرال ايضاً اصبح من بين القتلی الاسرائيليين.

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