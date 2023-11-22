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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم السادس والأربعين، بلغ أكثر من (14,128) شهيداً، بينهم أكثر من (5,840) طفلاً، و(3,920) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

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