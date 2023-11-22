ايران تفرط بالفوز امام اوزبكستان

العالم - ایران

وتقدم منتخب إيران في الشوط الأول عبر هدفي رامين رضائيان (14) ومهدي طارمي (38)، قبل أن ترد أوزبكستان خلال الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق أوستون اورونوف (52) وايغور سيرغييف (83).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل هونغ كونغ الصين مع ضيفتها تركمانستان 2-2 على ستاد هونغ كونغ.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل نقطة لكل من تركمانستان وهونغ كونغ الصين.

وبادر منتخب إيران للهجوم في بداية المباراة، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عندما استقبل رامين رضائيان تمريرة سردار أزمون ليسدد في الشباك.



ثم تمكن الضيوف من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 38 بعدما استغل سامان قدوس انزلاق أوتابيك شوكوروف ليخطف الكرة ويمرر إلى مهدي طارمي الذي حولها داخل المرمى.

في الشوط الثاني ظهر المنتخب الأوزبكي بصورة أفضل، ولم يتأخر طويلاً قبل تقليص الفارق بعدما تقدم ايلدور شامرادوف أمام أكثر من مدافع قبل أن يرسل تمريرة متقنة وصلت إلى أوستون اورونوف ليسدد في الشباك (52).



وعاد أورونوف ليساهم في صناعة هدف التعادل، بعدما أرسل تمريرة وصلت إلى البديل ايغور سيرغييف ليسدد على الطاير داخل المرمى (83).

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 21 آذار/مارس، حيث تلتقي هونغ كونغ الصين مع أوزبكستان، وإيران مع تركمانستان.



وكانت الجولة الأولى شهدت فوز إيران على هونغ كونغ 4-0 في طهران وأوزبكستان على تركمانستان 3-1 في عشق أباد.



ويضم الدور الثاني 36 منتخباً تم تقسيمها على تسع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.



وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.